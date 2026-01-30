T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/112 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu; Antalya İli, Aksu İlçesi Yurtpınar Mahallesi 13604 Ada 281 parsel sayılı numarasında kayıtlı imar planıyla yol olarak terk edilen kısımda kalan 2.262,82 m² yüzölçümlü taşınmaza davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12.03.2025

