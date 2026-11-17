T.C. ANTALYA 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ANTALYA 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ANTALYA 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı , NAİME ERDENİZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacılar, kardeşleri Şamil ve Zeynep'ten olma 10/01/1944 doğumlu 52627257602 TC kimlik numaralı CEMİL ÖZKAN'dan tüm aramalara rağmen haber alınamadığını, bu nedenle kardeşleri CEMİL ÖZKAN hakkında TMK'nın 32. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup;
Şamil ve Zeynep'ten olma 10/01/1944 doğumlu 52627257602 TC kimlik numaralı CEMİL ÖZKAN hakkında bilgisi olanların Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK'nın 32. Maddesi uyarınca İLAN olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02596472