TC. ANTALYA 18 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/770

Karar no . 2024/103

İLAN

Mahkememizin 29/02/2024 tarih ve 2023/770 esas, 2024/103 karar sayılı ilamı ile İbrahim ve Medineoğlu 27/05/1960 Soğukpınar doğumlu sanık ALİ YÜZÜBENLİ hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK ' nın 299/1 maddesi uyarınca 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ve 5237 sayılı TCK ' nın 53/1,2 ve 3 maddelerinin uygulanmasına, Memura hakaret suçundan TCK125 (3- a) maddesi uyarınca 7080 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, karar tüm aramalara rağmen sanığa ilamın tebliğ edilemediği ve adresinin tespit edilemediğinden tebligatın gazete yoluyla ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 07/06/2024

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Basın No: ILN02046042