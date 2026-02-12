TC ANTALYA 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/348

Karar No: 2025/617

İLAN

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan sanık Hüseyin ve Esma oğlu, 18/10/1999 Yozgat d.lu FURKAN CEYLAN Mahkememizin 10/10/2025 tarih ve 2025/348 esas, 2025/617 karar sayılı kararıyla

A) Sanık FURKAN CEYLAN hakkında sonuçta 1 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına,

B) Sanık hakkında TCK 53. Maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile ücüncü fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

C)Sanığa Antalya 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/704 Esas 2024/742 Karar sayılı ilamı ile verilen mahkumiyet kararı uyarınca,5237 sayılı TCK'nın 58/1 maddesi gereğine sanık hakkında tekerrür hükümlerinin UYGULANMASINA, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince tekerrür nedeniyle sanık hakkında hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre ÇEKTİRİLMESİNE, cezasının infazından sonra hükümlü hakkında 5275 sayılı CGTİHK'nın 108/4 maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10/10/2024

