T.C. ANTALYA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/194 Esas

14.10.2026

İLAN METNİ

Davalı NIKOLAY KOVTUNT:C. No:997*****710'un dikkatine;

Mahkememiz duruşma gün ve saati 04/02/2027günü saat 10:05'e bırakılmış olup; İddia ve savunmalarınızı, ilk itirazlarınızı, esas hakkındaki cevaplarınızı ve karşı delillerinizi davacı sayısından bir fazla suret eklemeniz tebliğden itibaren iki hafta süre içinde verebileceğiniz ve HMK.139.ncu maddesi uyarınca Sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız HMK.317 ve 318.nci maddeleri uyarınca ihtar ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02573872