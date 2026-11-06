T.C. ANTALYA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ANTALYA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
MALİYE HAZİNESİ ile ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
İlanen tebligat yapılmasına karar verilen Antalya İli, Aksu İlçesi, Karaöz Mahallesinde bulunan 14764 ada 4 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Mustafa oğlu Ali''nin kimlik bilgilerine, kendisine ulaşılamaması ve kendisinden haber alınamaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenildiğinden, şahıslar hakkında bilgisi olanların veya adı geçen şahısların iş bu ilanın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz 2026/229 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları bulunmadıkları takdirde adı geçen şahıslar hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02586907