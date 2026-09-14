T.C. ANTALYA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/64 Esas

24.06.2026

İLAN

Davacı , İbrahim ERSU tarafından davalı Konyaaltı Belediye Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Bahtılı Mahallesi, 20434 sınırları içerisinde bulunan ve kadastroda tespit harici bırakılan taşınmazın davacı İbrahim Ersu (28903079930) tarafından en az 40 yıl öncesinde imar ve ihya edildiği, bu yerde malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız zilyet olunduğu, bu sebeple davacı adına tescili için dava açılmıştır. Bu sınırlar üzerinde taşınmaz hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları TMK 713/4. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02547297