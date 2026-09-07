T.C. ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/319 Esas

Konu : gaiplik ilanı

Davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan dava konusu; Antalya İli, Aksu İlçesi, Karaöz Mahallesinde bulunan (eski Hatipler), 14655 ada 17 parsel (eski 73) numaralı taşınmazın maliklerinden "Ayşe ve Fatma" adına Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/173 Esas ve 2011/704 sayılı karar sayılı kararı ile Hazinenin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurularak 3561 sayılı Kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği ve bu şahısların gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup, yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz maliklerinden "Ayşe ve Fatma" hakkında bilgisi bulunan kimselerin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuruda bulunmaları ve bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK.nun 32.maddesi uyarınca İLAN olunur. 01.09.2026

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Basın No: ILN02542552