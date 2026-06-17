T.C. ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Mahkememizin 2026/32 Esas sayılı dava dosyası ile açılan gaiplik davasında verilen ara kararı gereğince, dava konusu Antalya İli, Aksu İIçesi, Kemerağzı Mahallesinde bulunan 677 parsel (yeni 13341 ada 176 parsel) nolu taşınmazın sayılı tapuya kayıtlı taşınmazın maliki ilgili Süleyman kızı Hasibe, Hasan kızı Aliye, Mehmet kızı Emine, Mehmet oğlu Şükrü, Durali kızı Fatma, Durali kızı Hatice'nin mirasçılarının kimlikleri tespit edilemediğinden haklarının korunması için Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1090 Esas 2011/564 Karar sayılı ilamı ile, Antalya Defterdarı'nın kayyum atandığı, ilgili kişinin bu tarihten itibaren kayyum tarafından anılan taşınmaz idare edildiğinden ilgili Süleyman kızı Hasibe, Hasan kızı Aliye, Mehmet kızı Emine, Mehmet oğlu Şükrü, Durali kızı Fatma, Durali kızı Hatice ile ölü Hidayet mirasçılarının, mirasçısı veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 12.06.2026

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Basın No: ILN02489221