T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/514 Esas

DAVALI : NICHOLAS ARTHUR SPARKS Atatürk Caddesi No:5/3 Fethiye/ MUĞLA

Davacı Nisan Maya Karataş tarafından davalı Nıcholas Arthur Sparks aleyhine açılan "BABALIK" davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Nıcholas Arthur Sparks' ın adresine ulaşılamamış olup 13/01/2027 günü saat 09:00'a bırakılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama celsenini ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı cevap ve delillerinizi bildirmeniz, aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02574653