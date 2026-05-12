T.C. ANTALYA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/77 Esas

13.03.2026



İLAN

Davacı , RAFET MUTLU ile Davalılar , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu “Antalya ili Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi 20432 ada 20 ve 24 parsel sayılı taşınmazların kuzeyindeki 1.617,20 m2 büyüklüğündeki dava konusu tescil harici bırakılan yer ile ilgili TMK 713/1. ; Kadastro Kanunu 14. ve 17. maddelerine dayanan tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak malik sıfatıyla zilyedinde bulundurma durumlarında olağanüstü zamanaşımına dayalı tapu iptal ve tescil davası açıldığının ve ilgililerin Antalya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2026/77 E. sayılı dosyasına beyanda bulunması gerektiğinin, aksi takdirde Antalya ili Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi 20432 ada 20 ve 24 parsel sayılı taşınmazların kuzeyindeki 1.617,20 m2 büyüklüğündeki dava konusu tescil harici bırakılan yerin davacı adına tescil edilebileceği "İLAN OLUNUR.”

#ilangovtr

Basın No: ILN02465798