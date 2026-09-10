T.C. ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/776 Ort. Gid. Satış

07/09/2026

Konu : Handan Ertan

KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 21.05.2019 tarih, 2017/1075 Esas, 2019/655 Karar sayılı ilamı ile satışına karar verilen "Ankara İli, Altındağ İlçesi, Nazımbey Mahllesi, 2255 ada, 12 parsel, ahşap ev ve ahşap evin bir kısmı ve arsa" vasıflı taşınmazın kıymet takdiri raporu düzenlenmiş ve adres tespiti yapılamayan yukarıda ismi yazılı hissedara kıymet takdiri raporunun ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

KIYMET TAKDİRİ RAPORU : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacettepe Mahallesi, Ulucanlar Caddesi, Balcıoğlu Sokak, No:7/A-B kapı numaralı ahşap ev ve arsası tapu kaydında; Nazımbey Mahallesi, 2255 ada, 12 parsel, 223,00m² yüz ölçümlü arsa ve birbiri ile bağlantılı müstakil ev bulunduğu, bölge geneli sit alanı ilan edildiği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma sorumluluğunda olduğu, 7/A kapı numaralı iki katlı evin kerpiç ev olduğu, yapının çok eski olduğu, taşınmazın inşaat alanının 55m² x 2 kat=110m² olduğu, 7B kapı numaralı evin 7/A ile bitişik olduğu, yapının çok eski olduğu, girişinin 7/A nolu yapı ile aynı yerden sağlandığı, taşınmaz inşaat alanının 165m² x 2 kat=330m² olup, bu yapının toplamda 75m²'lik kısmının dava konusu 12 nolu parsel içerisinde yer aldığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılmıştır.

İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde kıymet takdir raporuna karşı itiraz davası açabileceğiniz aksi takdirde kıymet takdiri raporunun kesinleşeceği ihtar ve tebliğ olunur.

KIYMET TAKDİRİ TARİHİ : 18.09.2025

KIYMET TAKDİRİ BEDELİ : 10.000.000,00 TL olup,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

HİSSEDAR:

1-HANDAN ERTAN, T.C. Kimlik No: 31591051836, (Salim ve Nahide kızı, 14.09.1949 doğumlu) Zuiderkruisstraat 70, Hoorn 1622ZA 9938 HOLLANDA/Hoorn

#ilangovtr

Basın No: ILN02544853