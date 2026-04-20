T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/391 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/391 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLARBAŞI Mahalle/Köy, 6106 Ada, 6 Parsel, ZEMİN KAT, 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖL ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Bağlarbaşı Mahallesi Duman Sokak No:66/1 Keçiören /Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 521 m2 Arsa Payı : 71/521

İmar Durumu :Keçiören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10.10.2025 tarih ve 1691501 sayılı yazısında "Bağlarbaşı Mahallesi 6106 ada 6 sayılı parselin, onaylı imar planına göre “Konut Alanı” olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının “Ayrık Nizam, 3 Katlı” olduğu," belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:15 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Altındağ İlçe, GÜNEŞEVLER Mahalle/Köy, 23916 Ada, 7 Parsel, A1 BLOK, 6. NORMAL KAT, 19 NO ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Yıldıztepe Mahallesi Doğu Caddesi Vestra Sitesi A1 Blok No:18/1-19 Altındağ /Ankara Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 5.543,32 m2 Arsa Payı : 3200/554332

İmar Durumu :Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ayrık nizam Yençok:16 kat ve Muadil İnşaat alanı: 12.631,12 m² yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:10 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:10

17/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Eki: Satış kararı

Basın No: ILN02450671