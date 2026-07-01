T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/211 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, PAMUKLAR Mahalle/Köy, 61055 Ada, 7 Parsel, 46 nolu bağımsız bölüm. Nolu ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Pamuklar Mahallesi, Temsil Caddesi, Anka Life Evleri, No:3/46 Yenimahalle/Ankara Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 2.310 m2 Arsa Payı : 44/2310
İmar Durumu :Taşınmazın Yenimahalle Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, Ticaret Alanı lejantlı, Ayrık Nizam, E:2.25, yollara mesafesi 5m, yan parsele mesafesi 5m ve 3m olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 8.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:48
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:48
23/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02500233