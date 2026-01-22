T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/558 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, MÜHYE Mahalle/Köy, 28058 Ada, 1 Parsel, (1/1 tam hisse ) Arsa cinsindeki taşınmaz satılacaktır.

Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi, İlkbahar Mahallesi (Tapuda Mühye), Medine Müdafii Cad.(609 Cadde) No: 13 Çankaya / Ankara Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 367,00 m2

Ana Taşınmaz Özellikleri (28058 ada, 1 parsel)Taşınmaz Arsa nitelikli ve 367 m² yüzölçümü miktarına sahiptir. Taşınmaz topoğrafik olarak eğimsiz düz yapıdadır. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen formundadır. Taşınmaz Medine Müdafii Cad.(609 Cadde) ile 610. Sokak kesişiminde köşe başı parsel konumunda yer almaktadır. Taşınmaz Batı yönünde Medine Müdafii Caddesine yaklaşık 24m, kuzey yönünde 610. Sokağa 16m cephesi bulunmakta olup, diğer yönlerden komşu parseller ile çevrilidir.

Taşınmaz Çankaya Belediyesi Kent rehberi Sitesinde işyeri olarak görülmektedir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. Parsel sınırları çevreden tel çit ile tecrit edilmiştir.

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı E-imarve Kent Rehberi sayfasında taban alanı 116 m², Zemin Üstü Kat 2, Zemin Altı Kat 2 olmak üzere Toplam Kat Sayısı 4 kat sayısı ve Yapı Tipi İşyeri nizamı ayrık, Taks: 0.20, KAKS: 0.40 ve ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3 m olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti : 33.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Askeri Güvenlik Bölgesi İçinde Kalmaktadır şerhi bulunmakla 12/04/1989 tar 1872 yevmiye, kara kuvvetleri komutanlığınca taşınmazın askeri güvenlik bölgesi içinde kalmadığı ve tapu müdürlüğüne kaldırılmasına dair yazı gönderildiğine dair dosyamıza bilgi verildiği ancak halen mevcut şerh mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:49

19/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

