T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1298 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, DEMİRLİBAHÇE Mahalle/Köy, 1596 Ada, 19 Parsel, 2.BODRUM 6 NOLU BB. Nolu Bağımsız bölüm.
Adresi : Demirlibahçe Mah. İniş Sok. No: 24/6 Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 656 m2
Arsa Payı : 30/656
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar Planı : Taşınmazların Mamak Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, 4 kat, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m olarak yapılaşma koşul
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:57
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:57
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:57
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, DEMİRLİBAHÇE Mahalle/Köy, 1596 Ada, 19 Parsel, 2.BODRUM 5 NOLU BB. Nolu Bağımsız bölüm.
Adresi : Demirlibahçe Mahallesi, 1596 Ada, 19 Parsel, 5 Bb Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 656 m2
Arsa Payı : 30/656
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazların Mamak Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, 4 kat, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m olarak yapılaşma koşulları belirlen
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:57
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:57
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:57
17/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
