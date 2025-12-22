  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1298 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1298 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, DEMİRLİBAHÇE Mahalle/Köy, 1596 Ada, 19 Parsel, 2.BODRUM 6 NOLU BB. Nolu Bağımsız bölüm.

Adresi : Demirlibahçe Mah. İniş Sok. No: 24/6 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 656 m2

Arsa Payı : 30/656

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar Planı : Taşınmazların Mamak Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, 4 kat, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m olarak yapılaşma koşul

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:57
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:57
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:57
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:57

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, DEMİRLİBAHÇE Mahalle/Köy, 1596 Ada, 19 Parsel, 2.BODRUM 5 NOLU BB. Nolu Bağımsız bölüm.

Adresi : Demirlibahçe Mahallesi, 1596 Ada, 19 Parsel, 5 Bb Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 656 m2

Arsa Payı : 30/656

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazların Mamak Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, 4 kat, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m olarak yapılaşma koşulları belirlen

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:57
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:57
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:57
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:57

17/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02365633