T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No: 55*

2022/2615 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2615 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, KARAKUSUNLAR Mahalle/Köy, 13776 Ada, 3 Parsel, C3-1 Blok, 9.Kat, 37 Numaralı Bağımsız Bölüm ana yapıda tapuda 3.katta yer almaktadır.Bağımsız bölüm yola ve bina girişine göreön ve yan cephelidir. Kuzeybatı ve güney batı cephelidir.Bağımsız bölüm salon, mutfak, 3 oda, banyo,wc, antre, koridor,balkon ( balkon alanı mutfağa katılmış)alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın mahallinde yapılan ölçümde ve mimari projesinin incelenmesinde net kullanım alanının yaklaşık 77,00 m²olduğu anlaşılmış olup, mimari projeye aykırı olarak mutfak ile balkon arasındaki duvar-kapının kaldırılarak ve balkonun kapatılarak yaklaşık 6,00 m² alanın mutfağa dahil edildiği görülmüştür. Faydalı kullanım alanının yaklaşık 83,00 m² olduğu anlaşılmıştır. Taşınmaz mülk sahibi A. R.Y. tarafından ikamet amaçlı kullanılmaktadır.. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Çiğdem Mahallesi 1570 Cadde Kitapçı Blok No: 6A/37 Tapuda Karakusunlar Mahallesi Çankaya / ANKARA



Yüzölçümü : 3.623,00 m2

Arsa Payı : 85/8120

İmar Durumu :Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimleri Yasaklanmıştır. (Bakanlar Kurulu ) Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:00 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01843403