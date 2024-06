T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 31. HUKUK DAİRESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/803

KARAR NO : 2024/414

DAVACI-KARŞI DAVALI : ARİF ŞAVKLI

DAVALI-KARŞI DAVACI : SEÇEN YAPI İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

NAKLİYE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DAVALI : 1- AHMAD ALHMAHIDEH

DAVALI : 2- ALPER SARIKAYA

DAVALI : 3- HALİL EFE SİVRİ

DAVALI : 4- MUSTAFA ÇAMBEL

DAVANIN KONUSU : APKİS' e Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Tazminat

1- Davalı - karşı davacı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. vekilinin istinaf başvurusunun istinaftan feragat nedeniyle REDDİNE, 2- Davalılar Alper Sarıkaya, Mustafa Çambel ve Halil Efe Sivri vekillerinin istinaf başvurularının REDDİNE, 3- Davacı - karşı davalı Arif Şavklı vekilinin istinaf başvurusunun asıl dava yönünden KABULÜNE, karşı dava yönünden REDDİNE, 4- Eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/122 Esas, 2023/142 Karar sayılı kararının HMK'nın 353/1-b.2. maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

ASIL DAVA YÖNÜNDEN;

5- Davacı - karşı davalı Arif Şavklı' nın davasının KABULÜ İLE; Eskişehir 2. Noterliğinin 13/03/2018 tarih 6879 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde daire karşılığı inşaat yapım ve satış vaadi sözleşmesinin ve Eskişehir 2. Noterliğinin 29/01/2020 tarih 3113 yevmiye numaralı ek sözleşmesinin GERİYE ETKİLİ FESHİNE, 6- Eskişehir ili Sazova Mahallesi 10468 ada 21 parselde kayıtlı A Blok1 nolu bağımsız bölümün Ahmad Alhmahıdeh, A Blok2 nolu bağımsız bölümün Mustafa Çambel, A Blok 1. Kat 3 nolu bağımsız bölümün Alper Sarıkaya, A Blok 4 nolu bağımsız bölümün Halil Efe Sivri adına olan tapu kayıtlarının iptali ile taşınmazların davacı adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE, 7- Sözleşmenin geriye etkili feshi yönünden; sözleşme değeri olan 142.561,13 TL üzerinden alınması gereken 9.738,50 TL nisbi harçtan peşin alınan 3.449,66 TL'nin mahsubu ile, bakiye 6.288,84 TL'nin davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden alınarak hazineye irad kaydına, 8- Tapu iptali ve tescil talebi yönünden; alınması gereken 187.852,5‬0 TL nisbi harçtan peşin alınan 46.950,00 TL'nin mahsubu ile, bakiye 140.902,50 TL'nin 38.467,25 TL'sinin davalı Ahmad Alhmahıdeh ile davalı - karşı davacı Seçen Yapı İnş. ve. İnş. Malz. Nak. Oto. San. ve tic. Ltd. Şti.'den müteselsilen, 31.551,80 TL'sinin davalı Mustafa Çambel ve davalı - karşı davacı Seçen Yapı İnş. ve. İnş. Malz. Nak. Oto. San. ve tic. Ltd. Şti.'den müteselsilen, 32.848,45 TL'sinin davalı Alper Sarıkaya ve davalı - karşı davacı Seçen Yapı İnş. ve. İnş. Malz. Nak. Oto. San. ve tic. Ltd. Şti.'den müteselsilen, 38.035,00 TL'sinin davalı Halil Efe Sivri ve davalı - karşı davacı Seçen Yapı İnş. ve. İnş. Malz. Nak. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına, 9- Davacı tarafından dava açılış sırasında yatırılan 59,30 TL başvurma harcı ve 3.449,66 TL peşin harç ve 46.950,00 TL tamamlama harcı toplamı 50.458,96‬ TL'nin 2.381,36 TL'sinin davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'nden; 13.094,30 TL'sinin müteselsilen davalı Ahmad Alhmahıdeh ve davalı yüklenici Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden, 10.749,00 TL'sinin müteselsilen davalı Mustafa Çambel ve davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden, 11.237,70 TL'sinin müteselsilen davalı Alper Sarıkaya ve davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden, 12.996,60 TL'sinin müteselsilen davalı Halil Efe Sivri ve Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden, alınarak davacı/karşı davalı Arif Şavklı'ya verilmesine, 10- Davacı tarafından yapılan 5.062,45 TL tebligat, yazışma, keşif ve bilirkişi giderinden ibaret yargılama giderinin 238,95 TL'sinin davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'nden, 1.313,70 TL'sinin müteselsilen davalı Ahmad Alhmahıdeh ve davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden, 1.078,30 TL'sinin müteselsilen davalı Mustafa Çambel vedavalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'nden, 1.127,40 TL'sinin müteselsilen davalı Alper Sarıkaya vedavalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden 1.304,10 TL'sinin müteselsilen davalı Halil Efe Sivri ve davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden, alınarak davacı/karşı davalı Arif Şavklı'ya verilmesine, 11- AAÜT 13/1 maddesi uyarınca davacı vekilinin emek ve mesaisine karşılık 237.776,83 TL nispi avukatlık ücretinin 11.223,07 TL'sinin davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden 61.703,09 TL'sinin müteselsilen davalı Ahmad Alhmahıdeh ve davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden 50.646,46 TL'sinin müteselsilen davalı Mustafa Çambel ve davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden, 52.952,90 TL'sinin müteselsilen davalı Alper Sarıkaya ve davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden, 61.251,31 TL'sinin müteselsilen davalı Halil Efe Sivri ve davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti' nden alınarak davacı/karşı davalı Arif Şavklı' ya verilmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 Sayılı HMK'nın 361. maddesi gereğince kararın taraflara tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay'da TEMYİZ yolu açık olmak üzere 18/04/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

