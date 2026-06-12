T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 131 Ada, 119 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve bilirkişi raporu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Bayat Mah, 131 Ada, 119 Parsel, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 25.826,48 m2

Kıymeti : 7.231.414,40 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 131 Ada, 131 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir..

Adresi : Ankara Ayaş Bayat Mahallesi 131 Ada 131 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 8.799,15 m2

Kıymeti : 2.727.736,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 131 Ada, 151 Parsel, rtırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir..

Adresi : Ankara Ayaş Bayat Mahallesi 131 Ada 151 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 24.209,47 m2

Kıymeti : 2.663.041,70 TL

KDV Oranı : %10:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:02

23/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02486072