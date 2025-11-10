T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

T.C.

ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/83 Ort. Gid. Satış

: HİSSEDAR SELÇUK LALE - VENDELHOF 40 SCHIEDAM 3119 DM 9938 SCHİEDAM /HOLLANDA KRALLIĞI

HİSSEDAR SELÇUK LALE'ye gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan satış şartnamesi ve ilanına ilişkin tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup satış ilanı ve satış şartnamesine karşı 7 günlük süre içinde beyanda bulunması /itiraz etmesi yahut kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda Ankara İli, Sincan İlçesi, Gökçek Mahallesi, 1611 Ada, 1 Parsel, A Blok, Zemin Kat, 2 Nolu bağımsız bölüm nitelikli taşınmazın, takyidatları ile birlikte, İİK hükümleri gereğince, Açık Artırma Yolu İle Satışı Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine ve satış bedelinin dosyada mevcut tapu kaydındaki paylar ve veraset ilamına göre paydaşlara ödenmesine dair verilen kesin karar gereği satış işlemlerine devam olunacağı hususu ihtar ve ilan olunur. 31/10/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02329209