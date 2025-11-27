T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 48781 Ada, 11 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi rapor ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Adresi : Bağlıca Mahallesi 48781 Ada 11 Parsel Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 1.047 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 16.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:11
21/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02342933