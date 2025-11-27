T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 48781 Ada, 11 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi rapor ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Bağlıca Mahallesi 48781 Ada 11 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.047 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 16.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:11

21/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

