T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/111 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/111 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, TEKKE Mahalle/Köy, 107 Ada, 62 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/111 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli Ayaş İlçesi, Tekke Mah. 107 Ada 62 Parsel Sayılı Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 38.993,83 m2

İmar Durumu :-*

Kıymeti : 21.446.606,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : mahmut çamözü / kezban çamözü hissesi üzerinde ipotek kaydı mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:47

17/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02528232