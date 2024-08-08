T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 47319 Ada, 10 Parsel, Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü taşınmazın Yeni Bağlıca Mahallesinde 85074 nolu parselasyon planı kapsamında konut alanı olarak ayrıldığı, İnşaat emsalinin E- 0.35 ve Yapı Yüksekliğinin Yençok 18 kat olacak şekilde yapılaşma koşulunun bulunduğu belirtilmiştir. Arsa, planda konut alanı olarak ilan edilmiştir. Parselin üzerine 0,35x1278,00 m2 = 447,30 m2, brüt İnşaat alanı olan konut binası yapılabilecektir. Arsa, imar planına göre ara parsel olup, doğusunda 1021. sokak konumludur. Arsa, dikdörtgen benzeri geometrik formdadır. Arsanın cephe aldığı ham yol olup, yanına kadar araçla gidilebilmektedir. Yakın çevresinde villa türü yapılmış çok sayıda site bulunmaktadır. Taşınmazın komşu parsellerinde yapılaşma bulunmamaktadır. Arsa, Belpınar caddesinin 50 m güneyindedir. Etimesgut bulvarının 1 km batısında, Etimesgut Bulvarı ile Bağlıca Bulvarının bulunduğu kavşağın 1,4 km kuzeybatısında yer almaktadır. Arsa kuş uçuşu yaklaşık olarak Ankara-Çevre yoluna 630 m.,Etimesgut Belediyesine 4830 m.,Bağlıca Devlet Bahçeli Eğitim ve Spor Tesislerine 1300m. MİT yerleşkesine 2800 m. Başkent Üniversitesi yerleşkesine 2500 m. mesafede, konut alanı olarak gelişim gösteren bölgede konumludur. Arsanın çevresi sınırlarını belirleyici olarak tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır. Arsa üzerinde herhangi bir yapı, ağaç yoktur, Bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri gelmiş bulunmaktadır., 1.278 m2 yüzölçümü,

Adresi : Bağlıca Mahallesi, 47319 Ada 10 Parsel Sayılı Taşınmaz Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.278 m2

İmar Durumu :İnşaat emsalinin E- 0.35 ve Yapı Yüksekliğinin Yençok 18 kat olacak şekilde yapılaşma koşulunun bulunduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 8.946.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02072664