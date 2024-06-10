T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

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5.180.000,00

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06T4115 Plakalı , 2009 Model , CHEVROLET Marka , LACETTİ SEDAN 1.4 SE Tipli , F14D37308041 Motor No'lu , KL1NF197J9K087956 Şasi No'lu , Rengi Sarı , Chevrolet marka Lacetti Sedan 1.4 SE tipinde 1.3 CTDI tipinde, 2009 model, Sarı renkli manuel vitesli, Benzinli + LPG yakıt tertipli, tescil tarihi 30.04.2011, Şasi Numarası KL1NF197J9K087956, Kilometresi çalışmadığı için tespit edilemedi, Kaporta aksamında yeryer boyada solma, çizikler, boya çatlakları ve çamurluk ağzı motor kaputu gibi kısımlarda korozyonun açık etkisi görünmekte olup, motor kaputu ön tarafı ezik, ön panel açıkta vidalarla düşmesin diye tutturulmuş, motor bakıma muhtaç hortumlar çürümüş durumda, motor kaputu izolasyon malzemesi parçalanmış araç içi döşemeler kumaş olup kirli ve toz içinde aküsü bitmiş durumda, Araç üzerindeki lastikler kullanılamayacak durumda, tüm camlar sağlam durumda olup herhangi bir cam hasarı görülmedi, bu aracın tramer kaydında 11 adet hasarlı kazalara karışmış olduğu tespit edilmiştir. 06 T 4115 plakalı araç ileilgili olarak;

Çalışır ve yürür duruma getirilmesiekonomik olmayıp ancak hurda veya parçalanıp işe yarayabilecek parçalarını çıkma olarak satılması şeklinde işe yarayabileceği kanaatine varılarak bu yönde yapılan fiyat araştırması sonucunda mevcut haliyle satılması halinde değerinin 80.000TL olduğu,

Aracın plakası ile ilgili olarak; Ticari amaçla yolcu taşıyan araçlara verilen özel plakalardan olup sınırlandırılmış sayıda olan bu plakalar kişi veya kişiler adına olup, araçtan bağımsız olarak da satılabilen bir değerdir. Ankara ilindebir durağa bağlı olarak çalışmayan Merkez taksi plakaları yönünde yapılan fiyat araştırmasında belirlenen değerin ortalama 5.100.000TL olduğu anlaşılmıştır.