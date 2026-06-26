T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/6366 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6366 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46463 Ada, 1 Parsel, A-4 Blok 5. Kat 21 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Dava konusu bağımsız bölüm mesken, tapuya göre binanın 5. Katındadır. Bağımsız bölüm mesken; 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, 1 balkon, hol-antre mahallerinden oluşmaktadır. Mesken yerinde ve projesine göre; 81 m² net, 100 m² brüt kullanım alanına sahiptir.

Adresi : Göksu Mh. Op. Dr. Hüseyin Kürşad Avcı Caddesi (Eski 90. Sokak), Yeşil Göl Sitesi, (Tapuda A-4 Blok) No:2-A 5. Kat D:21 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 17.591,00 m2

Arsa Payı : 1/192

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü İmar Durum Raporuna göre Yerleşik Konut Alanı kullanımlı, TAKS:0,35,KAKS:1,2Yençok; 45,5 m (15 kat) olacak şekilde yapılaşmaya uygun imar durumuna haizdir. Yapılaşması tamamlanmıştır.

Kıymeti : 5.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46463 Ada, 1 Parsel, A-4 Blok 4. Kat 20 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlular adına isabet eden (1/4, 3/4 olmak üzere) tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz tapu kayıtlarında konut nitelikli ve ana yapının 4.katında yer almaktadır. Taşınmaz projesinde ve mahallen; 81m² net, 100 m² brüt kullanım alanlıdır. Taşınmaz yerinde 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc,antre-hol ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Göksu Mahallesi (Tapuda Eryaman Mahallesi) Op. Dr. Hüseyin Kürşad Avcı Caddesi Üzerinde Yeşil Göl Sitesi 2A (Tapuda A-4 Blok) İç Kapı No:20 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 17.591,00 m2

Arsa Payı : 1/192

İmar Durumu : Konut alanı imarlı Taks:0,35 Kaks:1,2 Yençok 45,50 m 15 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:40

23/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02496785