T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8077 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 63400 Ada, 2 Parsel, B Blok 4. Kat 18 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.Meskenin net kullanım alanı 132 m2 (brüt 182 m2) olarak tespit edilmiştir. (Söz konusu brüt alan dahilinde toplam yaklaşık 30 m2 alanlı 2 adet balkonu mevcuttur.)
Adresi : Göksu Mahallesi, 5349. Cadde, Seyirtepe Başpınar Sitesi, B Blok, No: 4B/18 Etimesgut / ANKARA(Tapu kaydında Eryaman mah. Olarak kayıtlıdır.)
Yüzölçümü : 20.245,82 m2
Arsa Payı : 12500/2024582
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı; konut parseli, ayrık nizam, Hmin: 4 kat, E:1,00 olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 10.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:04
09/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02446611