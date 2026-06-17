T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/1138 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1138 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 3 Parsel, A BLOK KAT 5 DAİRE NO 9 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına şirket adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmış olup; Davaya Konu taşınmaz, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Fatih Sultan (tapuda Erler) Mahallesi, 2700 cadde ile ve 2704. sokak köşesinde yer alan Rüyam Parksitesi A blokta yer almaktadır. Taşınmazın adresi ise Fatih Sultan mahallesi, 2704. Sokak, A blok, No:4A/9 Etimesgut/Ankara 'dır. Davaya konu taşınmazın içinde bulunduğu Rüyam Park sitesi 2 bloktan (A, B) bloktan oluşmaktadır. A blok bodrum + zemin + 17 normal kat + çatı arası katlı olarak ayrık nizam betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. A blokta 35 konut bulunmaktadır. Bina dış cepheleri akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. Ana giriş kapısı ve rüzgarlığı camlı alüminyum doğramadır. Bina asansörlüdür. Site içinde peyzajı yapılmış olup yürüme yolları, açık ve kapalı otopark, çocuk oyun alanları, ve basketbol sahası bulunmaktadır. Taşınmaz her türlü ulaşım aracı ile pazar yeri, okul, yeşil alan ve marketlere yakın konumdadır. Taşınmazın yakın çevresinde Başkent üniversitesi, Eskişehir yolu ile site içinde çok katlı konut bloklara ile yine site içinde müstakil dubleks /tripleks müstakil konutlar yer almaktadır. Bölgede Elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü Belediye hizmeti mevcuttur. A blok, 5. Kat, 9Nolu Mesken Özellikleri; Keşif günü taşınmazın kapı zili dışarıdan çalınmış ancak açan olmadığından bina içi ve davaya konu taşınmazın içine girilememiştir. Dosyada mevcut 29.02.2024 günü yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın; .Daire fiili durumu itibari ile5 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, giyinme odası, kiler, vestiyer yeri, tuvalet, antre ve 2 balkondan oluşmaktadır. Balkonları cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Dairenin dış kapısı lüks çelik kapıdır.İç kapıları lüks ahşap kapıdır. Pencere doğramaları renkli plastik doğramalıdır. Islak zeminleri seramik ile kaplıdır. Diğer zeminleri laminant parke ile kaplıdır. Tuvalet ve banyo duvarları tavana kadar fayanslıdır. Diğer duvarları duvar kağıdı ile kaplıdır. Mutfağında çimstonetezgahlı lüks ahşap dolap bulunmaktadır. Banyolarda gömme rezervuarlı klozet, duşakabin ve dolaplı lavabo bulunmaktadır. Tuvaletinde de gömme rezervuarlı klozet bulunmaktadır. Merkezi doğalgazlı sistem ile ısıtılmaktadır. Yaklaşık toplam brüt alanı 268,00 m2 dir. Yaklaşık balkonsuz net alanı 202,22 m² dir. Balkon net alanı ise yaklaşık 46,45 m² dir. Böylelikle toplam net alanı 248,67 m² etmektedir..."Olduğu belirtilmiştir. Dosyada mevcut 29.02.2024 günü yapılan keşif üzerinde evin MESKEN OLARAK KULLANILDIĞI BELİRTİLMİŞTİR.

Adresi : Fatih Sultan Mahallesi, 2704. Sokak,Rüyam Park Sitesi,A Blok,Kat:5 Daire:9 No :4A/9Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 9.036,00 m2 Arsa Payı : 129/9036

İmar Durumu :İnşaat tarzı İcra dosyasından hazırlanan b.kişi raporunda belirtildiği hali ile Etimesgut Belediyesi Kent Rehberi İnternet Sitesinden alınan verilere göre, dava konusu meskenin bulunduğu ana taşınmazın Etimesgut Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı, 1/1000 lik imar planı ve uygulamasına göre Emsal :1,50 Hmax: 26 Kat koşullu Gelişme Konut Alanı olarak ayrıldığı, taşınmazın bulunduğu parsele ait plan çalışması ve değişikliği olmadığı, bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 17.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif Beyan, Şerh, Diğer kayıt bulunmakla tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, UĞURÇAYIRI-İMAR Mahalle/Köy, 117 Ada, 13 Parsel, Borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmış olup; Dava konusu taşınmaz Ankara ili, Ayaş İlçesi, Uğurçayırı-imar mahallesinde yer alan 117 ada 13 parseldeki 519 m2 alana sahip imarlı arsadır. Taşınmazın üzerine herhangi bir yapı ve sınırlarını belirleyici yapı elemanı bulunamamaktadır. Taşınmaz, geometrik olarak dörtgen formunda topografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Dosyada mevcut Ayaş belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün29.04.2024 tarih, 21209 sayılı yazılarında, davaya konu parselin, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde İkiz Ayrık Nizam 2 kat müsadeli, Taks: 0.40, Kaks: 0.60olmak üzere konut parselleri olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın yakın çevresinde Naskon Sapphire Resort Otel, Ayaş TMO tesisleri, 1-2 katlı bitmiş ve natamam vaziyette müstakil evler, hobi bahçeleri, ile etrafında ekili ve ekili olamayan tarla nitelikli boş arsalar yer almakta olup çevresindeki imar yolları henüz açılmamıştır.

Adresi : Uğurçayırı İmar Mahallesi Ayaş / ANKARA Yüzölçümü : 519,00 m2

Kıymeti : 1.250.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, UĞURÇAYIRI-İMAR Mahalle/Köy, 117 Ada, 14 Parsel, Borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmış olup; Dava konusu taşınmaz Ankara ili, Ayaş İlçesi, Uğurçayırı-imar mahallesinde yer alan 117 ada 14 parseldeki 519 m2 alana sahip imarlı Arsadır. Taşınmazın üzerine herhangi bir yapı ve sınırlarını belirleyici yapı elemanı bulunamamaktadır. Taşınmaz, geometrik olarak dörtgen formunda topografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Dosyada mevcut Ayaş belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün29.04.2024 tarih, 21209 sayılı yazılarında, davaya konu parselin, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde İkiz Ayrık Nizam 2 kat müsadeli, Taks: 0.40, Kaks: 0.60 olmak üzere konut parselleri olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın yakın çevresinde Naskon Sapphire Resort Otel, Ayaş TMO tesisleri, 1-2 katlı bitmiş ve natamam vaziyette müstakil evler, hobi bahçeleri, ile etrafında ekili ve ekili olamayan tarla nitelikli boş arsalar yer almakta olup çevresindeki imar yolları henüz açılmamıştır. Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık olarak Naskon Sapphire Resort Otele 420 m, Ayaş-Beypazarı yoluna 630 m, Ayaş Belediyesine 7,9 km mesafede yer almaktadır. Bölgede alt yapı eksiklikleri mevcuttur. Taşınmazın değeri, kıymet takdirine itiraz davası sonucunda verilen, Ankara Batı 2. İcra Hukuk Mahkemesinin kararı ile belirlenmiştir.

Adresi : Uğurçayırı İmar Mahallesi Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 519,00 m2

Kıymeti : 1.250.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif şerhler bulunmakla birlikte tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02489677