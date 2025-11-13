T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/6996 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6996 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Eryaman Mah. 271 Cadİlke Sitesi H5-A Blok No:2E Daire 2 Etimesgut Etimesgut / ANKARA

Özellikleri : Adresi yazılı taşınmaz zemin katta olup, Günev ve Kuzey 2 cephelidir. 110 m2 net 132 m2 bürüt kullanım alanına sahiptir. İç mekan olarak bakımlıdır. İlan sayfasından bilirkişi raporunda ayrıntılı bilgiye ve resimlere ulaşılabilir.

Yüzölçümü : 27.963,00 m2 Arsa Payı : 115/27963

İmar Durumu :İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre 46529 ada 2 parsel Konut alanında, bitişiknizam,Taks:0.35, Kaks:1.20 Hmax:45.50 m olacak şekilde yapılaşmaya uygundur

Kıymeti : 6.250.000,00 TLKDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:10

10/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

