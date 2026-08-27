T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12126 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 48147 Ada, 1 Parsel, A BLOK ZEMİN KAT 2 NOLU BB Nolu taşınmaz
Adresi : Göksu (Tapuda Eryaman) Mahallesi Göksupark Konutları Sitesi Selçuklular Caddesi No:33/A Blok /2 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 90.679,00 m2
Arsa Payı : 94/90679
İmar Durumu :İnşaat tarzı Taşınmazın; Onaylı İmar Planı Kapsamında, TAKS=0.60, KAKS=1.80, Yençok= 18 Kat yapılaşma koşullarında "Kentsel Merkez (Ticaret Alanı)"kullanımında kaldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:45
25/08/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02536585