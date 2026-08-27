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Resmi İlanlar T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/12126 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12126 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 48147 Ada, 1 Parsel, A BLOK ZEMİN KAT 2 NOLU BB Nolu taşınmaz

Adresi : Göksu (Tapuda Eryaman) Mahallesi Göksupark Konutları Sitesi Selçuklular Caddesi No:33/A Blok /2 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 90.679,00 m2

Arsa Payı : 94/90679

İmar Durumu :İnşaat tarzı Taşınmazın; Onaylı İmar Planı Kapsamında, TAKS=0.60, KAKS=1.80, Yençok= 18 Kat yapılaşma koşullarında "Kentsel Merkez (Ticaret Alanı)"kullanımında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:45

25/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02536585