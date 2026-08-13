T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/5717 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5717 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 47190 Ada, 5 Parsel, 1 Blok Zemin + 1. Kat 1 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına kayıtlı olan tam hissesi satışa çıkartılacaktır. Yaklaşık 3 yıllık yapıdır. Halihazır faydalı (net) alanı; zemin katı: 130m² + 1.katı: 93m² olmak üzere toplam net: 223m² olarak tespit edilmiştir. Halihazırda; zemin katı:150m² + 1.katı 108m² olmak üzere toplam brüt alanı 258m² olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Yeni Bağlıca Mah. 1809. Sokak No:13/1 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 2.084,00 m2

Arsa Payı : 521/2084

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, E= 0,35 Yençok= 18 Kat, ön bahçe mesafesi 5m. dir.

Kıymeti : 23.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 15/04/2026 tarihli 1500000 TL bedel karşılığından kira sözleşmesi vardır. ( 13/04/2026 tarihinden itibaren 5 yıllığına) şerh mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:24

11/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02529121