T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/544 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/544 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/KARAHASAN Mahalle/Köy, sülüklü Mevkii, 101 Ada, 192 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz tapuda Depo Ahır ve Samanlık ve Tarlası vasıflıdır. Taşınmaz geometrik olarak yamuk formunda ve eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Taşınmazın üzerinde bulunduğu parsel, Ayaş Polatlı yoluna bağlanan Kadastro yoluna cepheli konumdadır. Taşınmazın yakın çevresinde, mevcutta tarla olarak kullanılan arsa ve araziler ile hobi bahçeleri yer almaktadır Taşınmaz üzerinde, 6 adet tek katlı betonarme ahır, 2 adet işçi evi ve ofis binaları,1 adet tek katlı betonarme yem deposu, sundurma ve silaj havuzu bulunmaktadır. Taşınmaz Ayaş Belediyesi sınırları dahilinde olup bölgede alt yapı eksisilikleri mevcuttur Taşınmaz Üzerindeki Yapılar;1. Ahırlar; Toplam tek katlı 6 adet ahır bulunmaktadır. Ahırlar proje ve yapı kullanma izin belgesine göre brüt 6.890,69 m2 alana sahiptir.2. Yem Deposu: Tek katlı ve betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Proje ve yapı kullanma izin belgesine göre brüt 910 m2 alana sahiptir.3. Sılaj havuzları; Taşınmaz üzerinde betonarme yapı cinsinde 4 adet sılaj havuzu bulunmaktadır. Sılaj havuzları yaklaşık brüt 325 m2'dir.4. İşçi Evi/Ofis; Taşınmaz üzerinde 6 nolu ahırın kuzey ve güney başında birer adet işçi evi ve ofisbulunmaktadır. Her biribrüt 146,78 m2 olmak üzere toplam brüt293,57 m2'dir. 5. Sundurmalar; Projede yer alamayan ancak mevcutta yem deposunun kuzey bölümüne 380m²ve güney tarafında 2 adet çelik sundurma depo bulunmaktadır.Sundurmalar toplam (380 m2 + 240 m2)= 620 m2'dir.6. İhata Duvarı ve Saha Betonu;Taşınmazın sınırlarının belirleyecek şekilde 2,5 m yüksekliğinde 30 cm eninde 455 m uzunluğunda betonarme duvar vardır Bu bilgiler Ankara Batı 2. İcra Hukuk Mahkemesi 2026149 esas sayılı kıymet takdirine itiraz davasına konu bilirkişi raporundan alınmıştır.

Adresi : Oltan Mah., Tekke Sok., No:78/A,B,C,D,E,F,G,H Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 14.667,71 m2

İmar Durumu : Taşınmazın dosyasında mevcut Ayaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, Oltan/Karahasan Mahallesi 101 ada 192 parselin Belediyemiz arşivinde bulunan Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yer almadığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 92.705.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi vardır . Ayrıca Ankara Batı 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2026/260 esas sayılı dosyasından DAVALIDIR şerhi mevcut olup , ilgili Mahkemece DAVALIDIR şerhinin DEVAMI İLE BİRLİKTE ihale alıcısı adına tescile engel olmadığı hususunda bilgi verilmiştir. Olası bir satışta tescil bu şerh ile verilecektir. Krokisinde AJ, Al harfleri ile gösterilen yapılar tescilsizdir beyanı mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:30

10/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02595187