T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/13255 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13255 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, A BLOK 9 KAT Mevkii, 47008 Ada, 2 Parsel, 19 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Bağlıca Mah. Tekdal Caddesi, Kayra Konakları Sitesi A Blok No:2A/19

Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.061,00 m2

Arsa Payı : 2350/70610

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, E= 0,70 Yençok= 18 Kat çekme mesafeleri kuzeydoğudaki yoldan 15m, kuzeybatıdaki yoldan 20m. dir.

Kıymeti : 11.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: ANKARA BATI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN tedbir şerhi olup, bu şerhin satışa engel olmadığı cevabı yazısı gelmiştir. Diğer beyan ve şerhler taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:19

22/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02456464