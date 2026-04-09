T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10851 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46025 Ada, 3 Parsel, 3.KAT 7 NOLU BB
Adresi : Elvan Mahallesi 1818.Sokak Şahin Apartmanı No:3/7 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 660,00 m2
Arsa Payı : 103/660
İmar Durumu :İnşaat tarzı Taşınmazın Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı; konut parseli, Ayrık nizam, Emsal 1,25 Yapı Yüksekliği 12,50 m.olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 8.210.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:40
06/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02441911