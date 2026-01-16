T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/2227 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2227 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46510 Ada, 1 Parsel, C Blok 9. Kat 48 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz, güney ve batı cephelidir. Projesine ve yerinde yapılan ölçüm ve incelemelere göre, salon, 3 oda, mutfak, antre, hol, kiler, 2 banyo, 1 balkon hacminden meydana gelmekte olup net balkonsuz 106m2 +8 m2 balkon (brüt 135m2) kullanım alanlıdır. Merkezi sistem doğalgaz ile ısınma sağlanmaktadır.

Adresi : Tunahan Mahallesi, Dumlupınar 30 Ağustos Cd.,Metromall Konutları No: 2C/48 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 49.796,00 m2

Arsa Payı : 36/49796

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, E:1.80, Yençok:29 Kat, Kentsel Merkez imarlıdır. Çekme mesafesi yoldan 15m, komşu parselden 10m dir.

Kıymeti : 9.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( TEDAŞ LEHİNE YILLIK 1 TL BEDELLE 99 YILLIĞINA KİRA ŞERHİ)'' şeklinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Lehine Şerh Mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:06

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:06

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02381344