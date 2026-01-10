T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/9493 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9493 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45090 Ada, 3 Parsel, 1.KAT 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz "Mesken" nitelikli olup, 1. Normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre ön tarafta yer almakta olup, kuzey, doğu ve batı cephelidir. Projesine göre, salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, wc, 1 balkon hacimlerinden meydana gelmekte olup net balkonsuz 81m2 + 8m2 balkon (brüt 105m2) kullanım alanlıdır. Taşınmaz keşif günü boştur.

Adresi : Piyade Mah.1681.Cd. No:4/4 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 428,00 m2

Arsa Payı : 120/1284

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, 4 Kat, Hmax:12.50m, Konut Alanı imarlıdır. Çekme mesafesi ön cepheden 5m, diğer cephelerden 3m dir.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz kaydı üzerinde Ankara Batı 4. Aile Mahkemesince konulmuş "İHTİYATİ TEDBİR" şerhi bulunmakta olup, ilgili Mahkemece "İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ YÜKLÜ OLARAK CEBRİ SATIŞA ENGEL OLMAYACAĞI" bildirilmiştir. Ayrıca Aile Konut şerhi ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:20

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:20

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:20

06/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02377566