T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2024-08-20 00:01:00 -
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2024/4155 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4155 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|4.750.000,00
|1
|Taşıt
|06 RMZ 06 Plakalı , 2023 Model , AUDI Marka , DTP250180 Motor No'lu , WAUZZZF23RN007435 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:03
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02078425