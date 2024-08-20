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Resmi İlanlar T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2024-08-20 00:01:00 -

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2024/4155 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4155 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
4.750.000,00 1 Taşıt 06 RMZ 06 Plakalı , 2023 Model , AUDI Marka , DTP250180 Motor No'lu , WAUZZZF23RN007435 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 11:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:03

(İİK m.114/4)

#ilangovtr

Basın No: ILN02078425