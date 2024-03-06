T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2018/41412 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/41412 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİ CİMŞİT Mahalle/Köy, SAZPINARI Mevkii, 415 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz; 1338m² arsa yüz ölçümüne sahip olup arsa vasıflı gayrimenkuldür. Taşınmaz hali hazırda Anka Seramik Firması tarafından açık depo olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Ahi Evran Mahallesi Sanayi Sitesi 225.Cadde No:78 Sincan / ANKARA

İmar Durumu : Taşınmazın konumlu olduğu parselin 1/1000lik imar planında "küçük sanayi alanı" olarak ayrılan bölgede kaldığı ayrık nizam 2 kat,taks:0,50,kaks:1,00, yoldan 10m, yan parselden 3 m çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01995755