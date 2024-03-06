T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/6311 TLMT.

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/6311 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ORTA BEREKET Mahalle/Köy, KÜRT MEZARI Mevkii, 137 Ada, 16 Parsel, 2 ADET KARGİR BİNA VE TARLASI Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Parsel Sulu Mutlak Tarım arazi sınıfına aittir. Tarım dışı kullanım için uygun değildir. 5403 / 3083 sayılı kanun kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı izni gerekir. Parsel sınırları beton direkli kafes tel örgü-dikenli tel ile çevrilidir. Parsel üzerinde krokide ve fotoğraflarda numaralandırılan 17 adet yapı ile çok sayıda yetişkin, meyve, çam ve ladin ağaçları ile ayrı 5 adet olmak üzere yaklaşık toplam 2260 m2 alanda sık ladin korusu yer almaktadır. 1 nolu yapı: Mesken kullanımlıdır. Betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Yaklaşık 15 yıllık yapıdır.2 nolu yapı: Bakıcı-bekçi evi kullanımlıdır. 3 nolu yapı: Depo kullanımlıdır. 4 nolu yapı: Hayvan barınağı kullanımlıdır. 5 nolu yapı: Depo kullanımlıdır. 6 nolu yapı: Köpek klübelerini koruma amaçlı yapılmıştır. 7 nolu yapı: Köpek klübeleri önünde köpek gezinti alanı amaçlı yapılmıştır. 8 nolu yapı: Hayvan barınağı kullanımlıdır. 9 nolu yapı: Sundurma kullanımlıdır.10 nolu yapı: Su deposu trafosu, su deposu ve depo kullanımlıdır. 11 nolu yapı: Wc kullanımlıdır.12 nolu yapı: Köpek klübesi kullanımlıdır. 13 nolu yapı: Köpek klübesi kullanımlıdır. 14 nolu yapı: Kümes kullanılmlıdır. 15 nolu yapı: Süs havuzu kullanımlıdır. 16 nolu yapı: Köpek klübesi koruma amaçlı yapılmıştır.17 nolu yapı: 1 mt. yüksekliğinde, 1 mt. genişliğinde, 0.5 cm. eninde olup oluk yüksekliği 0.5 mt..'dir.

Adresi : Ortabereket Mah. 137 Ada 16 Parsel Kürt Mezarı Mevkii Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 13.338,10 m2

İmar Durumu :1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır.

1/100000 ölçekli 2038 yılı Ankara Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında kalmaktadır. Söz konusu 1/25000 ölçekli ve 1/100000 ölçekli planlarda gösterilmiş olan kullanım alanları şematik olup, plan üzerinde ölçüm, yer belirleme ve uygulama yapılamamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı, 12.05.2017 gün ve 1002 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 28.09.2020 gün 2018/551 nolu Esas 2020/1610 nolu kararı ile iptal edilmiştir.

Bilgi amaçlı olarak 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı uyarınca tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.678.767,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhleri mevcut olup, tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01995762