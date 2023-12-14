T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/2437 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2437 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 AĞUSTOS Mahalle/Köy, 45599 Ada, 27 Parsel, 2. kat 7 nolu bağ. bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz projesinde ve yerinde net 77 m2 brüt 97 m2 alanlıdır. Taşınmaz yerinde 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi :Alsancak Mahallesi (Tapuda 30 Ağustos), 2141.Sokak, Akbaş Apartmanı No:25 Daire No:7 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 436 m2

Arsa Payı : 38/436

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre 45599 ada 27 parsel Konut Alanı imarlı Blok nizam 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir şerhleri mevcuttur. (Tedbire ilişkin davaların reddine karar verilerek verilen kararların kesinleştiği anlaşılmıştır.) Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 AĞUSTOS Mahalle/Köy, 45599 Ada, 27 Parsel, 2. kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz projesinde ve yerinde net 74 m2 brüt 92 m2 alanlıdır. Taşınmaz yerinde 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Alsancak Mahallesi (Tapuda 30 Ağustos), 2141.Sokak, Akbaş Apartmanı No:25 Daire No:8 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 436 m2

Arsa Payı : 36/436

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre 45599 ada 27 parsel Konut Alanı imarlı Blok nizam 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 1.425.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir şerhleri mevcuttur. (Tedbire ilişkin davaların reddine karar verilerek verilen kararların kesinleştiği anlaşılmıştır.) Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01950477