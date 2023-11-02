T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2023/2890 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2890 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :Ankara İli Sincan İlçesi Temelli/Alagöz Mahallesinde konumlu 1938 ada 7 nolu parseli teşkil eden arsa nitelikli taşınmaz, çevresi ve yakınında düzenli yapılaşma bulunmamakta , 250 m güneyinde Ankara Eskişehir yolu yer almakta olup, bölge etrafı boş imar parselleri ve ekili tarım arazileri ile çevrili. Ulaşım imkanı mevcut olup borçluya ait 1/1 hisse mevcuttur. Düz bir arazi yapısına sahip, parsel üstü hububat ekilidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı elamanı bulunmamaktadır.



Adresi : Temelli/Alagöz Mahallesi 1938 Ada 7 Parsel Sincan / ANKARA



Yüzölçümü : 1.236,00 m2



İmar Durumu :Var



Kıymeti : 2.500.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01921927