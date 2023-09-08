T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/551

DAVALI : HAKAN BAĞLAMA - T.C. NO:32606092592



Davacı tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce adınıza dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensibin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;



İlan tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verilebileceğiniz, HMK 318.m. göre delillerinizi bildirmek ve sunmak zorunda olduğunuz, verilen sürede dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek ise bildirmeniz aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ön inceleme ve yargılama bir arada yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edildiğinde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01887763