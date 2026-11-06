T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/722 Esas

DAVALI : CESUR SAĞLAM

Davacı NECLA SAĞLAM tarafından davalı CESUR SAĞLAM aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce resen yapılan incelemede dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; Boşanma, kendisi için tedbir/yoksulluk nafakası, 500.000,00-TL maddi tazminat ile 250.000,00-TL manevi tazminatın davalıdan alınarak kendisine verilmesi ve mahkeme masraflarının davalıya yükletilmesini dava ve talep etmiştir.

HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dâhil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 02.11.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02585503