T.C. Ankara Batı 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2023/492 Esas

DAVALI : GULSHAKHIRA JADIGEROVA Selçuklu Mah. Çağrı Sokak 2/4 Sincan Sincan/ ANKARA

Davacı ADEM BULUT tarafından davalı GULSHAKHIRA JADIGEROVA aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen davalı Gulshakhıra JADIGEROVA aleyhinde açılan boşanma talepli davasında özetle; Davacı Adem Bulut tarafından Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle davalı ile boşanmaya karar verilmesi talep ve dava olunmuştur.

HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dâhil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

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Basın No: ILN01950321