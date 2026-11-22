T.C. ANKARA BATI 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. ANKARA BATI 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BALIKUYUMCU Mahalle/Köy, 66 Ada, 2 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm (Dubleks Villa)
Adresi : Ballı Kuyumcu Mah. Dubleks Konut Olarak Geçmektedir. Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 9.814 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 8.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20 (150 M2 üzeri Mesken)
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:59
-------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 13:59
-------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 13:59
19/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02601515