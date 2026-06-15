T.C. Ankara Batı 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

Sayı :2025/134 Esas

23.03.2026

Konu : ilan

İLAN

Dava konusu Ankara İli, Etimesgut ilçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi, 14.273,65m² yüzölçümü ile tesis kadastrosunda 1039 mera parseli ile kayıtlı taşınmaz, tescil harici 1.320,47m² alanlı taşınmazı, tescil harici 1.380,62m² alanlı taşınmaz ile tescil harici 203,91m² taşınmazların imar uygulaması sonucu Toplu Konut İdaresi Başkanlığına tescilli Ballıkuyumcu 48520 ada ada 5 parsel sınırlarında kaldığı, 1.117,73m² alanlı taşınmazın tesis kadastrosunda Aşağıyurtçu 389 mera parseli, imar uygulaması sonucunda ise Kamu Orta Malı olarak mera vasfıyla Balıkuyumcu 62345 ada 2 parsel sınırlarında kalan dava konusu taşınmazların davacı Cevat Pekcan tarafından ekilip biçildiğinden bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla davacının zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Maliye Hazinesine ve Etimesgut Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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Basın No: ILN02486688