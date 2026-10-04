T.C. ANKARA BATI 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/27 Esas

İlan

Dava konusu Ankara İli Ayaş İlçesi Sinanlı Cuma Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 119 ada 162 parselin güneyinde, 119 ada 161 nolu parselin batısında, 119 ada 167, 166 ve 164 parsellerin kuzeybatısında, 119 ada 165 nolu parselin kuzeydoğusu ile 119 ada164 parselin doğusunda yer alan yaklaşık 120.000,00m² alanın “Tarım arazisi” vasfı ile Tescil Harici bırakılan dava konusu taşınmazı 2013 yılından bu yana malik sıfatıyla davacı Mustafa Yaldız tarafından ekilip biçildiğinden bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla davacının zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Maliye Hazinesine ve Ayaş Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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Basın No: ILN02561685