T.C. ANKARA BATI 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48404501-2026/554-Ceza Dava Dosyası

11.11.2026

Konu :

-İLAN-

Mahkememizin 08/09/2026 tarih, 2026/564 esas 2026/992 sayılı kararı ile Karşılıksız Yararlanma suçundan sanık Uğur DUMAN yapılan yargılaması sonucunda;

1 Sanık Uğur Duman'a yüklenen karşılıksız yararlanma suçu sabit görülmekle TCK 61/1 maddesince sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile suç konusunun önem ve değeri dikkate alınıp eylemine uyan TCK 163/3 maddesi gereğince neticeten 30.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup,

Sanık Uğur DUMAN'ın mahkememize bildirdiği adresinde bulunamaması, yapılan adres araştırmasın sonucunda Kazım Karabekir Sokak üzerinde 100/B adresinin bulunmadığı bildirildiğinden, sanığa mahkememiz gerekçeli kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK 268 inci maddesi uyarınca 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurulabileceği,

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02593698