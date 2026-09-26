T.C. ANKARA BATI 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 47563 Ada, 4 Parsel, Arsa Nitelikli Taşınmaz, Yeşilova Mahallesi Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Caddesi No:10 ile No:22 kapı numaralar arasında yer alan adreste bulunmaktadır. Bölgede belediye ve altyapı hizmetlerinin tamamlandığı, Parselin bulunduğu bölgede Konut * Ticari kullanımına yönelik 3-4 katlı apartmanlar ile yüksek katlı ticari binaların yoğun olduğu lokasyonda bulunmaktadır.

Adresi : Eryaman Mahallesi 47563 Ada 4 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 4.365 m2

İmar Durumu :Yeşilova Mahallesi imarın 47563 ada 4 sayılı parselin 85098/2 nolu parselasyon planı kapsamında Ticaret Alanı olarak ayrıldığı, inşaat emsalinin E- 1.00 ve Yençok-17 kat olacak şekilde yapılaşma koşullarının bulunduğu,

Kıymeti : 196.425.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:19

-------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:19

-------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:19

23/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02556326