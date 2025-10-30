T.C. ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/551 Esas

23.10.2025



İ L A N

Davacılar Abdullah Özcan, Fevzi Özcan, Hacer Demirel, Harun Özcan, Hasan Hüseyin Özcan, Meryem Çalışkan, Satı Utkan, Sevgi Özcan İle Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğ. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Tapulama çalışmalarında tescil harici bırakıldığı bildirilen ve bilirkişi tarafından güncel konumu belirlenen,dava konusu Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Balıkuyumcu Mahallesinde bulunan, doğusunda 62420 ada 4 ve 5 parseller, kuzeyinde 48524 ada 1, batısında 62340 ada 7, güneyinde 62420 ada 2 ve 3 parsellerin yer aldığı ve sınırları itibarı ile Kısmen 48524 ada 1, kısmen 62340 ada 7, kısmen 62420 ada 3 ve 4 parseller ile kısmen 62340, 62420 ve 48524 adalar arasında kalan imar yolunu kapsayan 17.911,47 m² yüzölçümlü taşınmazın,

Tapulama çalışmalarında tescil harici bırakıldığı bildirilen, Ankara ili Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu mahallesi kuzeyinde 48524 ada 1 parsel, doğusunda 48524 ada 1 parsel ve kısmen 62420 ada 7 ve 8 parseller , batısında 48524 ada 1 ve 62420 ada 6 parseller güneyinde 62420 ada 6 parseller bulunan ve kısmen imar yolu kısmen 62420 ada 6 ve 7, kısmen 48524 ada 1 parselleri kapsayan 12.062,96 m² yüzölçümlü taşınmazın,

Tapulama çalışmalarında tescil harici bırakıldığı bildirilen Ankara ili Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu mahallesi doğusu batısı güneyi ve kuzeyinde 48524 ada 1 bulunan ve tamamı 48524 ada 1 parsel sınırları içerisinde kalan 1.709,78 m² yüzölçümlü taşınmazın,

Tapulama çalışmalarında tescil harici bırakıldığı bildirilen Ankara ili Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu mahallesi doğusu batısı güneyi ve kuzeyinde 48524 ada 1 bulunan ve tamamı 48524 ada 1 parsel sınırları içerisinde kalan 4.448,15 m² yüzölçümlü taşınmazın,

Eski 1377 parsel sınırları içerisinde kaldığı bildirilen Ankara ili Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu mahallesi kuzeyinde 48524 ada 1 parsel, doğusunda 48524 ada 1 parsel ve imar yolu , batısında 48524 ada 1 güneyinde 62420 ada 8 parseller bulunan ve kısmen imar yolu kısmen 62420 ada 8, kısmen 48524 ada 1 parselleri kapsayan 30.076,93 m² yüzölçümlü taşınmazın,

Tapulama çalışmalarında tescil harici bırakıldığı bildirilen Ankara ili Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu mahallesi doğusu 48522 ada 1 batısı 62327 ada 1 güneyi ve kuzeyinde 62327 ada 1 ve 48522 ada 1 parseller bulunan, kısmen 48522 ada 1 parsel, kısmen imar yolu kısmen 62327 ada 1 parsel sınırları içerisinde kalan 17.106,12 m² yüzölçümlü taşınmazın,

Tapulama çalışmalarında tescil harici bırakıldığı bildirilen Ankara ili Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu mahallesi doğusu, batısı güneyi ve kuzeyinde Park olan eski 231 parselin batı sınırında kalan 10.098,55 m² yüzölçümlü taşınmazın, Davacılar Abdullah Özcan, Fevzi Özcan, Hacer Demirel, Harun Özcan, Hasan Hüseyin Özcan, Meryem Çalışkan, Satı Utkan, Sevgi Özcan adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, dava konusu taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri,itiraz davası açtıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilan olunur. 23/10/2025

