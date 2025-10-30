T.C. ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2011/15 Esas

23.10.2025



İ L A N

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından, davalılar Yukarı Yurtçu Köyü Muhtarlığı ve Yapracık Köyü Muhtarlığı aleyhine açılan ve dava sırasında Hüseyin Eşer mirasçıları olan Aydın Eşer, Ayhan Eşer, Yalçın Eşer,Halime Eşer ve Rukiye Demirkoparan'ın da davaya müdahil oldukları davada; dava konusu Ankara ili Etimesgut (Eski Yenimahalle) ilçesi Yukarı Yurtçu Mahallesinde bulunan, Batısında 884 nolu kadastro parseli (daha sonra yapılan imar sonucunda bu parsel üzerinde Yapracık 140 ada 1 parsel ve 141 ada 1 parsel ve imar yolları oluşan taşınmazlar bulunan,Güneyinde Yukarıyurtçu Mahallesi 178 ve 179 nolu kadastro parseli bulunan, Kuzeyinde Yapracık Mahallesi 1182 nolu kadastro parseli (daha sonra yapılan imar sonucunda bu parsel üzerinde Yapracık 139 ada 1 nolu ve 138 ada 1 nolu parseller ve imar yolları oluşan taşınmazlar bulunan, Doğusunda Yapracık Mahallesi 1195, 1546,1565 nolu parseller ile çevrili olup Yapracık 883, nolu parsel çevresine isabet eden alanların davacı tarafından Hazine adına, asli müdahiller tarafından kendi adlarına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yazılı dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri; itiraz davası açtıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilan olunur. 23/10/2025

